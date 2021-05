Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Online-Hybrid-Sitzungen: Wörishofens Stadtrat will handlungsfähig bleiben

Per Videokonferenz will der Bad Wörishofer Stadtrat auch bei hohen Corona-Inzidenzzahlen handlungsfähig bleiben.

Plus Weichenstellung für ein neues Sitzungsmodell in Bad Wörishofen am Mittwoch an einem historischen Ort. Für Bürgermeister und Zuhörer gelten eigene Regelungen.

Von Markus Heinrich

Dort, wo einst Sebastian Kneipp Vorträge hielt, tagt nun einmalig der Stadtrat von Bad Wörishofen. Die Sitzung unter fast freiem Himmel in der denkmalgeschützten Wandelhalle hat einen Grund. Es geht um die Handlungsfähigkeit des Gremiums in der Corona-Pandemie.

