Orden für Siefert-Westphal: Tafel Bad Wörishofen als Vorzeigeprojekt

Wo andere Tafeln in der Corona-Krise schlossen, ging es in Bad Wörishofen unermüdlich und mit angepasstem Konzept weiter: Ilse Siefert-Westphal war und ist es ein Herzensanliegen, dass die weniger Betuchten in Bad Wörishofen und Umgebung sich jederzeit mit günstigen Lebensmitteln eindecken können. Die Tafel Bad Wörishofen gilt als soziales Vorzeigeprojekt. Für ihren Einsatz erhielt Siefert-Westphal nun das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten.

Landrat Alex Eder überreichte der Tafel-Gründerin den Orden samt Urkunde im Mindelheimer Landratsamt. Siefert-Westphal selbst erinnerte an die Anfänge. Von der Idee bis zur Eröffnung im Jahr 2005 verging gerade mal ein Jahr. In dieser Zeit schaffte die Wörishoferin es, Händler, Mitglieder und Sponsoren zu finden. Die Stadt Bad Wörishofen stellte Räumlichkeiten zur Verfügung. Nach der Tafel-Eröffnung im September 2005 folgte 2006 die Gründung eines Vereins. Vorsitzende wurde Siefert-Westphal.

Landrat spricht von "beeindruckender Erfolgsgeschichte" der Tafel Bad Wörishofen

„Danach folgte eine beeindruckende Erfolgsgeschichte“, teilt Landrat Eder mit. Neben der Unterstützung von Bedürftigen mit Lebensmitteln habe die Tafel auch viele kreative Aktionen gestartet – sei es die Organisation von Medikamenten und Brillen oder die Bereitstellung von Kino-Gutscheinen. Ein Höhepunkt sei die Eröffnung des „Tafelcafés“ im Jahr 2012 gewesen, aber auch die Benefizkonzerte oder der Festakt zum zehnjährigen Bestehen. „Ihr großartiges Engagement und Ihre Liebenswürdigkeit im Umgang mit Menschen waren und sind das Fundament für die gelungene Arbeit dieser aus Bad Wörishofen nicht mehr wegzudenkenden Einrichtung“, hebt Eder hervor.

Im Team der Tafel Bad Wörishofen arbeiten mittlerweile 65 Menschen mit

Dass die Tafel Bad Wörishofen auch in der Corona-Pandemie die Versorgung sicherstellte, würdigte Eder ebenfalls. „Viele Tafeln in Deutschland haben zugemacht, Sie waren in Bad Wörishofen weiterhin mit Ihrer Mannschaft zur Stelle und haben gerade in der für viele von Kurzarbeit geprägten oder mit dem Wegfall von Minijobs einhergehenden Zeit keine Mühen gescheut, um die vorgegebenen Schutz- und Hygienemaßnahmen umzusetzen.“

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel würdigte ebenfalls Siefert-Westphals herausragenden Einsatz. Außerdem sicherte er der Tafel weiterhin die Unterstützung der Stadt Bad Wörishofen zu. Ilse Siefert-Westphal bedankte sich für die Ehrung und betonte, dass hinter der Tafel ein Team aus 65 Aktiven stehe. Ziele der Arbeit seien ein verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln, soziale Gerechtigkeit und ökologisches Wirtschaften. (mz, m.he)

