PCR-Tests in Bad Wörishofen: „Corona Testzentrum Allgäu“ nimmt Arbeit auf

Bad Wörishofen bietet ab Freitag ein Testzentrum für PCR-Tests an. Außerdem gibt es eine Testmöglichkeit im Trailer direkt an der Innenstadt.

Bad Wörishofen baut seine Corona-Testmöglichkeiten weiter aus. Das neue „ Corona Testzentrum Allgäu“ wird PCR-Tests anbieten. Dazu musste man bislang ins Testzentrum nach Erkheim fahren. Mit einer eigenen Teststation in der Innenstadt will Bad Wörishofen zudem den Handel beleben.

Das „Corona Testzentrum Allgäu“ nimmt am Freitag, 21. Mai, die Arbeit in Bad Wörishofen auf. Auf Betreiben der Stadt öffnet an diesem Tag auf dem städtischen P+R-Parkplatz ein PCR-Testzentrum. In der Innenstadt wird es einen Test-Trailer geben. Die nun neu hinzukommenden Teststationen werden durch ein Ärzteteam unter der Führung von Dr. Ines Ranz und Dr. Johannes Neumann betrieben. An den beiden Standorten werden sogenannte Bürgertests, also Antigen-Schnelltests, die jedem bayerischen Bürger zweimal in der Woche kostenlos zustehen, angeboten. Zudem besteht das Angebot aus PCR-Tests, die eine hohe Genauigkeit aufweisen und jedem bayerischen Bürger einmal in der Woche kostenlos zur Verfügung stehen. Auch Selbstzahler können sich dort testen lassen.

Man sei in der Lage, auch „hohe Testfrequenzen problemlos stemmen zu können“, teilt Ines Ranz in einer Presseerklärung der Stadt mit.

Bürgermeister Stefan Welzel berichtet von „zahlreichen Gesprächen und intensiver Vorbereitungszeit“. Das Testangebot werde auch notwendig sein, wenn „hoffentlich bald wieder Öffnungen möglich sind“. Welzel hat dabei auch die umliegenden Orte im Blick. „Die PCR-Tests an zentraler Stelle am P+R-Parkplatz direkt an der Staatsstraße ermöglicht nicht nur den in Bad Wörishofen Wohnenden und Arbeitenden kurze Wege. Auch der gesamte Umkreis profitiert von diesem Angebot.“ Immerhin müsse man nun nicht mehr bis nach Erkheim für einen PCR-Test fahren. „Schnellere und bequemere Testangebote erhöhen hier die Sicherheit“, ergänzt Wirtschaftsförderer Tim Hentrich in der Mitteilung.

In jeder neuen Teststation in Bad Wörishofen ist ein Arzt vor Ort

An jeder Teststation stehe ein Arzt zur Verfügung. Im Falle eines positiven Tests könne dieser jederzeit unmittelbar Auskunft zu Verhaltens- und Vorgehensweisen geben.

Hentrich berichtet, dass die Betreiber des „Corona Testzentrum Allgäu“ Kontingente anböten, in denen Schulen und Firmen flexibel nach Bedarf getestet werden können. „Wir glauben, dass die Nachfrage schnell ansteigen wird und in kürzester Zeit viele Tests benötigt werden“, so Bürgermeister Welzel. „Wir leisten mit diesen Testmöglichkeiten unseren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie und unterstützen Wirtschaft und Schulen, die von diesem Testangebot besonders profitieren sollen.“

Im Testzentrum gilt das „Drive-through“-Prinzip. Die Station ist mit dem Auto anfahrbar, die Abstriche werden aus dem Auto heraus gereicht. Das habe sich bewährt. Auch Radfahrer können das Testzentrum nutzen.

In der Innenstadt wird zudem ein Trailer am Bonifaz-Reile-Weg / Ecke Kneippstraße aufgebaut. Hier sollen fußläufig die Innenstadtbesucher noch einen Test machen können. „Ich halte dies für ein wichtiges Element der Innenstadtbelebung in dieser schweren Pandemiezeit“, so Hentrich. „Auch dieses Angebot ist ein erster Schritt, dass bei Bedarf oder steigender Nachfrage ausgebaut werden soll“, ergänzt Bürgermeister Welzel.

Die Öffnungszeiten in Bad Wörishofen werden bei Bedarf schnell ausgeweitet

Die Öffnungszeiten (Innenstadt: Mo bis Mittwoch und Freitag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr; P+R: Montag bis Samstag 14 bis 19 Uhr) werden bei entsprechender Nachfrage kurzfristig angepasst. Die Betreiber versichern hohe Testfrequenzen stemmen zu können und viertelstündlich 15 bis 20 Tests problemlos durchführen zu können.

Wie auch am Eisstadion sind beim „Corona Testzentrum Allgäu“ Onlinebuchungen erwünscht. Das spare Zeit. Anmeldungen sind unter www.corona-testzentrum-allgaeu.de möglich oder unter rathaus.bad-woerishfoen.de. Auch wer spontan einen Test benötigt, könne jederzeit an den Teststationen erscheinen, müsse aber gegebenenfalls ein paar Minuten warten.

„Die Stadtverwaltung hat großartig gearbeitet, um schnelle und gute Lösungen zu finden“, lobt Welzel.

Jeder müsse das ihm Mögliche zur Bewältigung der Krise tun. Dazu gehört auch der Aufbau einer Testinfrastruktur. (mz, m.he)

