Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Paradiese aus Blumen auf Zeit in Bad Wörishofen

Wilde Ecken für das Leben von Insekten kann man im Garten des Naturschutzbundes entdecken. Der Ortsvorsitzende Alexander Siebierski legte am Freitag letzte Hand an das Beet in der Fußgängerzone.

Plus Ausstellung „Blumenlust statt Alltagsfrust“ lockt gleich am ersten Tag viele Besucher in Bad Wörishofens Fußgängerzone

Von Franz Issing

Bad Wörishofen „Hier wird es ja immer schöner und bunter“, schwärmt Heidi Friese aus Ladbergen im Münsterland. Mit ihren Freundinnen beobachtet sie am Freitag, wie Christoph Scheel und seine Mitstreiter ein Stück Fußgängerzone in einen Garten auf Zeit verwandeln. „Blumenlust statt Alltagsfrust“ heißt es wieder in der Innenstadt. Mehrere Teilnehmer haben dazu blühende Paradiese auf der Kurpromenade geschaffen.

