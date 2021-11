Bad Wörishofen

vor 48 Min.

Parken in Bad Wörishofen wird mehr als doppelt so teuer

Parken in Bad Wörishofen war bislang vergleichsweise günstig. Doch künftig wird es deutlich teurer. Auch nachts kostet das Parken in Parkhäusern dann Gebühren.

Plus Stadtrat erhöht die Parkgebühren in Bad Wörishofen. Das ist nicht die einzige Neuerung, es geht auch um bislang kostenlose Stellplätze und die kostenlosen Adventswochenenden.

Von Markus Heinrich

Wer in Bad Wörishofen parken will, muss dafür künftig deutlich mehr bezahlen, als bisher. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montagabend die Parkgebühren mehr als verdoppelt. Zudem sollen bislang kostenlose Parkplätze kostenpflichtig werden.

