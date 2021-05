Polizist bei Einsatz wegen Ruhestörung in Bad Wörishofen verletzt

Rund 15 Jugendliche sollen in Bad Wörishofens Innenstadt Alkohol getrunken haben. Die Polizei findet nur wenige Personen vor, doch bei einer Festnahme wird es handgreiflich.

Bei einem Einsatz in Bad Wörishofens Innenstadt wurde ein Polizist verletzt. Jemand hatte am Sonntagabend die Polizei gerufen, weil in der Innenstadt rund 15 Jugendliche Alkohol trinken und sich womöglich nicht an die geltenden Corona-Beschränkungen halten würden.

Die Polizisten hätten in der näheren Umgebung dann drei Personen angetroffen. Ein 23-jähriger aus dieser Gruppe habe die Beamten angepöbelt, wie die Polizei berichtet.

Polizei ermittelt jetzt wegen Gefangenenbefreiung in Bad Wörishofen

Als er daraufhin kontrolliert werden sollte, habe er einem Polizisten mit der flachen Hand auf den Arm geschlagen. Als die Polizisten ihn festnehmen wollten, habe der Mann Widerstand geleistet und sei geflüchtet.

Allerdings brauchte die Polizei nicht lange, um die Identität des Mannes herauszufinden. Weil eine weiter Person aus der Gruppe den 23-Jährigen zum Flüchten verleitet habe, ermittelt die Polizei wegen Gefangenenbefreiung. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, konnte den Dienst aber fortsetzen. (mz)

