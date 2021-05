Bad Wörishofen

27.05.2021

Privatwohnung des suspendierten Polizeichefs durchsucht

Plus Die Staatsanwaltschaft betont: Gegen Thomas Maier wird nicht strafrechtlich ermittelt. Zu einem der jüngsten Tötungsdelikte in Bad Wörishofen gibt es aber einen Zusammenhang.

Von Alf Geiger

Die Suspendierung von Bad Wörishofens Polizeichef Thomas Maier sorgt in der Kneippstadt für Fassungslosigkeit. Offiziell will sich zwar keiner dazu äußern, hinter vorgehaltener Hand werden jedoch die wildesten Gerüchte kolportiert. Die Staatsanwaltschaft Memmingen wies auf Anfrage erneut ausdrücklich darauf hin, dass der langjährige Dienststellenleiter „ausschließlich den Status eines Zeugen hat“, so Oberstaatsanwalt und Pressesprecher Thorsten Thamm: „Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen werden gegen den Polizeibeamten nicht geführt.“ Inzwischen wurden aber neue Details bekannt - und auch ein Zusammenhang zu einem der jüngsten Tötungsdelikte in Bad Wörishofen.

Themen folgen