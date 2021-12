Prozess beginnt: Frau mit 35 Messerstichen in Bad Wörishofen getötet

Plus Ein heute 28 Jahre alter Mann muss sich vor dem Schwurgericht verantworten. Der Fall erregte großes Aufsehen, auch, weil Bad Wörishofens damaliger Polizeichef plötzlich als Zeuge galt.

Mit über 30 Messerstichen soll ein 28-Jähriger in Bad Wörishofen seine Lebensgefährtin getötet haben. Nun steht fest, dass sich der Mann noch vor Weihnachten vor Gericht verantworten muss.