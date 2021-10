Bad Wörishofen

10:56 Uhr

Reiche Ernte bei fleißigen Hobbygärtnerinnen in Bad Wörishofen

Plus Am Sonntag ist Erntedankfest. Nicht nur im Unterallgäu danken Gläubige an diesem Tag für die Schätze der Natur.

Von Maria Schmid

Einmal im Jahr der Natur „Danke!“ sagen, das hat am Erntedankfest Tradition. Den Brauch gibt es im Christentum seit dem dritten Jahrhundert. Es gibt ihn aber quer durch alle Kulturen und Religionen auf der ganzen Welt.

