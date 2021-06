Bad Wörishofen

Retterin eines Stücks Bad Wörishofer Bädergeschichte

Plus Nur wenige Gebäude aus der Zeit um 1900 haben den Bauboom in Bad Wörishofens goldener Zeit der Kneippkur überdauert. Eines davon ist nun wieder ein Schmuckstück an der Kurpromenade.

Von Helmut Bader

Es gibt nur noch ganz wenige Häuser in der Kneippstadt, die an die schöne Architektur um die Jahrhundertwende vor oder nach 1900 erinnern. Eines davon ist die Nummer 20 in der südlichen Kneippstraße mit der darin befindlichen Sonnenapotheke. Fast alle anderen fielen dem Bauboom des ehemaligen Bauerndorfes zum Opfer, als möglichst schnell Quartiere für den Ansturm der Gäste geschaffen werden mussten. Nicht so allerdings dieses Haus, das 1913 erbaut wurde und das nun einer umfangreichen Restaurierung samt Gartengestaltung unterzogen wurde. Jetzt ist es ein besonderer Blickfang an der oberen Kurpromenade, der täglich bewundert und fotografiert wird.

