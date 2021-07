Bad Wörishofen

Rettung gescheitert: Nussbaum in Bad Wörishofen muss schließen

Plus Erst vor fünf Jahren entstand in Bad Wörishofen eines der modernsten Metallschneidezentren Europas. Das Unternehmen geriet in finanzielle Schieflage, doch ein Investor war greifbar. Warum er nun plötzlich absprang.

Von Helmut Bader

Nur ein recht kurzes Glück war der Firma Nussbaum Metallhandel nach ihrem Umzug nach Bad Wörishofen beschieden. Nach nur fünf Jahren kommt nun das Aus. Das insolvente Unternehmen ist nicht mehr zu retten.

