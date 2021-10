Roll over Beethoven: Nigel Kennedy rockt Bad Wörishofen

Plus Geigen-Virtuose Nigel Kennedy zeigt mit seiner Eigenkomposition „Für Ludwig van!“ in Bad Wörishofen (wieder einmal), worum es ihm wirklich geht: Um die Musik. Und nur um die Musik.

Werte Freunde des klassischen Feuilletons – Sie lesen am besten gar nicht erst weiter! Es geht hier zwar um klassische Musik, sogar um einen Weltstar der Klassik. Aber wer deshalb wohlfeil-formulierte, feuilletonistisch-verklausulierte Satzmonster erwartet ... Sorry, daraus wird nichts. Hier erfahren Sie (bestenfalls) einfach nur, wie dem Autor der Auftritt von Nigel Kennedy beim Festival der Nationen im Bad Wörishofer Kursaal gefallen hat.