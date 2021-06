Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Schafroth zündet Gag-Feuerwerk in der „Stadt der ewigen Jugend“

Plus Maxi Schafroth und Sebastian Kneipp verbindet der Geburtsort. Bei seinem Auftritt im Kursaal von Bad Wörishofen knüpft der Kabarettist die Bande aber noch viel enger.

Von Thessy Glonner

Kein Wunder, dass der große Kursaal in Bad Wörishofen rasch besetzt war. Den Anhängern des in Stephansried – dem Geburtsort Sebastian Kneipps – aufgewachsenen Kabarettisten Maxi Schafroth, stand die Vorfreude auf das Programm „Faszination Bayern“ ins Gesicht geschrieben. Charmant und urig zugleich begrüßte der vielseitige Kulturcoach seine Gäste „im Namen des bayrischen Gesundheitsministeriums, in der Stadt der ewigen Jugend“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

