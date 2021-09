Schulbeginn: Bad Wörishofens neuer Rektor ist gut bekannt

Plus Die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen hat einen neuen Chef. Einarbeiten muss er sich nicht, er kennt die Schule wie seine Westentasche.

Die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule geht mit einem neuen Rektor ins neue Schuljahr. Allerdings: Neu ist Johannes Wagner an der Schule nicht. Er führt sie seit Januar kommissarisch und gehörte bereits davor der Schulleitung an.