Bad Wörishofen

11:05 Uhr

Schwermer und Bäume weichen in Bad Wörishofen Wohnungen

Plus Für die „Mini-Gartenstadt“ in Bad Wörishofen gibt es keinen Carsharing-Rabatt. Das hat der Stadtrat. jetzt festgelegt. Was die Planer zu Sorgen vor einer höheren Verkehrsbelastung sagen.

Von Markus Heinrich

Bis ins Weltall haben es Schwermer-Pralinen aus Bad Wörishofen schon geschafft, zusammen mit dem Astronauten Klaus-Dietrich Flade aus Bad Wörishofen. Hergestellt wurden die Süßigkeiten in Bad Wörishofens Gartenstadt. Statt Pralinenproduzenten sind dort aber nun Bagger am Werk. „Schwermer“ ist dort bald Geschichte. Ein neues Wohnquartier entsteht. Der Stadtrat hat nun Entscheidungen zum Natur- und Artenschutz auf dem großen Gelände gefällt. Zudem gibt es in der Nachbarschaft die Sorge vor Verkehrsproblemen in der ohnehin engen Gartenstadt.

