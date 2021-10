Sie sorgen für Flower-Power für die Festival-Stars in Bad Wörishofen

Plus Floristmeister Florian Kiechle und sein Team kümmern sich beim Festival der Nationen um die Bühnendekoration. Dabei gibt es einiges zu beachten.

Die Bühnendekorationen im Kursaal sind verblüht, die Erinnerung ist noch frisch: das Festival der Nationen war auch in diesem Jahr wieder ein kulturelles und gesellschaftliches Highlight der Extraklasse. Wenn die Klassik-Stars wie Anne-Sophie Mutter, Nigel Kennedy oder Jonas Kaufmann die Fans verzaubern, dann steht auch Florian Kiechle im Fokus – nur weiß das kaum jemand.