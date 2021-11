So helfen kleine Plastikenten den Flutopfern

Wie die Wörishofer Rotarier mit Spenden vom Bad Wörishofer Entenrennen im Ahrtal in erster Reihe helfen.

Das Entenrennen im Wörthbach von Bad Wörishofen war im Sommer wieder ein Riesenerfolg, auch und vor allem, weil der ausrichtende Rotary Club den Löwenanteil den Flutopfern im Ahrtal gewidmet hatte. Die Schweizer rotarischen Freunde des Clubs von Winterthur-Kyburg hatten dabei massiv mitgeholfen, indem sie gleich 800 Rennlizenzen zu je fünf Euro gekauft hatten.

Spenden des Rotary-Clubs Bad Wörishofen für Vereine und Organisationen im Ahrtal

Vom vorgesehenen Gesamtbetrag in Höhe von 10.000 Euro überwiesen die Rotarier der Kneippstadt 2000 Euro an ihren Rotary-Gebiet, der dem betroffenen Distrikt im Flutgebiet inzwischen eine stattliche Kollekte im mittleren sechsstelligen Bereich zukommen ließ. Des Weiteren ließen Dr. Ulrike Kottler ihre Kontakte nach Altenahr und Wolfgang Städele seine Kompetenz in Musik spielen, um der Blaskapelle von Altenahr neue Instrumente im Wert von 3000 Euro zu besorgen. Dem Musikverein dort war das gesamte Probengebäude mit allen Instrumenten und Unterlagen weggeschwemmt worden.

Aufgrund eines bereits bestehenden Kontaktes zum Rotary Club Remagen-Sinzig ging der Restbetrag in Form eines Schecks über 5000 Euro an diesen Club, der unter anderem die Lebenshilfe-Einrichtung in Sinzig betreut. Hier ereignete sich mit das schlimmste Drama, als unter der hereinbrechenden Springflut mit sechs bis acht Metern Höhe zwölf Behinderte qualvoll in ihren Schlafräumen im Erdgeschoss ertranken. Die benachbarten Einwohner leiden bis heute an Traumata, da sie angesichts der reißenden Fluten nicht eingreifen konnten und die verzweifelten Schreie der Sterbenden mit anhören mussten.

So hat das Hochwasser in der Kurstadt Bad Neuenahr gewütet

Die Past-Präsidenten des RC Bad Wörishofen, Dr. Viktoria Lofner-Meir und Lothar Burghardt reisten nach Remagen, um die Hilfen zu überbringen. Dabei hatten sie Gelegenheit, unter Führung von Dr. Rudolf Nickenig (langjähriger Geschäftsführer des Dt. Weinbauverbandes) das Ausmaß der Zerstörungen im unteren Ahrtal zu besichtigen. Lofner-Meir: „Man muss sich das so vorstellen, dass die Ahr, sonst ein „Flüsschen“ von ca. 20 Metern Breite, ein Gebiet von etwa zwei Kilometern Breite bis zum ersten Stock überschwemmte. Darunter ist alles zerstört und oft so massiv, dass die Gebäude nicht zu retten sind.“

Die zentrale Promenade an der Ahr im Heilbad Neuenahr: Kurhaus und Hotel (mit Turm) sind im Bestand erheblich gefährdet.

Und Lothar Burghardt, der die Gegend aus seiner Bundeswehrzeit sehr gut kennt und auch Bad Neuenahr aufgrund seiner Funktionen im Bäderwesen oft besucht hat, findet es unfassbar, wie das in der entfernten Eifel gefallene Regenwasser in der Kurstadt gewütet hat: „Der riesige Kurhauskomplex mit dem traditionsreichen Steigenberger Hotel steht zwar noch, aber bis jetzt ist unklar, ob er erhalten werden kann, im Erdgeschoss ist alles hohl! Die gegenüberliegende einstöckige Zeile mit Geschäften und dem Casino muss sofort abgerissen werden, bevor sie rückwärts in die Ahr rutscht!“

