Bad Wörishofen

vor 47 Min.

So läuft die neue Weltladen-Partnerschaft in Bad Wörishofen

Plus In der Fair-Trade-Stadt Bad Wörishofen ist mittlerweile das Fair-Handelshaus Bayern als Partner an Bord. Neuwahl beim Freundeskreis.

Von Helmut Bader

Die Fair-Trade-Stadt Bad Wörishofen ohne Weltladen? So sah es vor einem Jahr in etwa aus, als die Weltladen-Genossenschaft mit Schwabmünchen beendet wurde. Dann allerdings fand sich eine neue Lösung. Auch darum ging es nun bei der Jahresversammlung, in der auch ein neuer Vorstand für den Eine-Welt-Freundeskreis gewählt wurde.

