Bad Wörishofen

14:05 Uhr

So lebt die Traditionsmarke Schwermer in Bad Wörishofen weiter

Der Schwermer-Laden in Bad Wörishofens Fußgängerzone.

Plus Nach dem Aus für die Produktion in Bad Wörishofen bleibt aber nicht nur die Marke in der Kurstadt bestehen.

Von Markus Heinrich

Das Schwermer-Werk in Bad Wörishofen ist Geschichte – aber ganz aus Bad Wörishofen verschwunden ist die Marke nicht. Sie lebt natürlich im Café Schwermer weiter, welches mit der Werksschließung nicht zu tun hatte. Schwermer hat unter einem neuen Eigentümer aber auch an anderer Stelle Bad Wörishofens Quartier bezogen und neue Pläne.

