Bad Wörishofen

So legte "Verstehen Sie Spaß?" Thomas Gottschalk in Bad Wörishofen rein

Thomas Gottschalk wurde in Bad Wörishofen von Verstehen Sie Spaß verulkt. Der Dreh fand in einer Buchhandlung statt.

Plus "So einen Aufwand habe ich noch nie erlebt", sagt Moderator Guido Cantz. Eine Buchhandlung in Bad Wörishofen wird zur Kulisse für einen gelungenen Streich.

Von Markus Heinrich

An diesen Besuch in Bad Wörishofen wird sich "Wetten, dass....?"-Moderator Thomas Gottschalk sicher noch länger erinnern. In der Kneippstadt ging er an einem Montag im September 2019 nämlich dem Team der Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ ins Netz. Mit Riesenaufwand hatten sie den Drehtermin in der Kneippstadt vorbereitet, einen guten Köder ausgelegt und einen zugkräftigen Lockvogel engagiert. Sogar die Bürgermeister-Stöckle-Straße, eine der Hauptdurchgangsstraßen Bad Wörishofens, wurde für die Aktion gesperrt. Eine vorgetäuschte Ölspur machte das möglich.

