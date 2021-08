Bad Wörishofen

13:00 Uhr

So unterhaltsam ist Urlaub daheim in Bad Wörishofen

Der Besuch der Rettungshundestaffel der DLRG Kaufbeuren in Bad Wörishofen war ein Höhepunkt in den Sommerferien. Die Kinder lernten nicht nur Kommandos für die Suchhunde, sie durften sich auch selber verstecken und aufspüren lassen.

Plus Wer in den Sommerferien nicht verreisen kann oder will, findet in Bad Wörishofen ein buntes Programm. Unterwegs mit der Rettungshundestaffel oder dem Segelboot – die Kinder haben täglich die Qual der Wahl.

Von Helmut Bader

Sommerferien – aber nicht alle können oder wollen verreisen. Die schönste Zeit des Jahres kann aber auch zuhause spannend sein. Es kommt nur darauf an, was man macht. Unterwegs mit der Rettungshundestaffel, mit dem Segelboot über den Stausee oder mit einer stellvertretenden Bürgermeisterin Schwarzwälder Kirschtorte backen: In Bad Wörishofen muss sich niemand langweilen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen