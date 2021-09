Bad Wörishofen

11:00 Uhr

So will sich Bad Wörishofen Bauland sichern

Grundstück zu verkaufen – in Bad Wörishofen sind solche Schilder eher nicht zu erwarten. Grund und Boden sind ein knappes Gut, die Stadt kommt kaum mehr an Flächen für Neubaugebiete.

Plus Wohnen in Bad Wörishofen ist auch deshalb teuer, weil die Stadt kaum mehr an Grundstücke für Neubaugebiete kommt. Nun greift die Kneippstadt mit einer eigenen Gesellschaft stärker in den Markt ein.

Von Wilhelm Unfried

Wohnungsknappheit und Grundstücksmangel sorgen in Bad Wörishofen für Probleme. Die Stadt greift als Folge nun selbst verstärkt in den Markt mit Grund und Boden ein. Bad Wörishofen wird dazu eine Gesellschaft „zum Fördern von Grundstücksinteressen der Stadt“ gründen. Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung unlängst mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Satzung.

