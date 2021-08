So wird Bad Wörishofens neuer Umweltbeirat besetzt

Plus Ein neues Gremium soll in Bad Wörishofen künftig bei allen großen Bauvorhaben mitsprechen und bei vielen anderen Vorhaben mehr. Welche Rechte der Umweltbeirat hat – und wer sich dafür bewerben kann.

Wenn in Bad Wörishofen größere Bauvorhaben anstehen, spricht künftig ein Umweltbeirat ein gewichtiges Wort mit. Der Stadtrat hat nun die Weichen dafür gestellt und die nötige Satzung beschlossen. Klar ist nun, wer sich für einen Sitz im Beirat bewerben darf – und wer nicht. Klar ist aber auch, dass aus der gewünschten Fachkraft für Klimamanagement zunächst einmal nichts wird.