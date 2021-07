Bad Wörishofen

13:00 Uhr

Sommerkonzerte: Heimspiel für Bad Wörishofens Musiker

Plus Von rockig bis klassisch reicht die Bandbreite der mehrtägigen Konzertreihe in Bad Wörishofens Innenstadt. Am Wochenende wartet das große Finale auf die Musikfans.

Von Maria Schmid

Sommer, Sonne, Musik! Das sind die besten Voraussetzungen für gelungene Sommerkonzerte. Aber auch das derzeit eher regnerische Wetter tut dem Spaß keinen Abbruch. Jazz, rockige Klänge, Blasmusik, Klassik und Tanz sind zu hören und zu erleben – die ganze Vielfalt der heimischen Gruppen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen