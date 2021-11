Bad Wörishofen

Sportabzeichen in Bad Wörishofen auch unter Corona-Bedingungen ein Erfolg

Plus Trotz Corona-Beschränkungen sind in Bad Wörishofen mehr als 200 Kinder und Erwachsene erfolgreich. Der älteste Teilnehmer ist 90 Jahre alt, die jüngsten erst fünf. Der fleißigste „Sammler“ holt das 59. Abzeichen.

Obwohl die Sportabzeichen-Saison 2021 in Bad Wörishofen wegen der Corona-Beschränkungen mit fünf Wochen Verspätung begann, konnten in diesem Jahr insgesamt 214 Sportabzeichen in Bad Wörishofen verliehen werden.

