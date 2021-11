Bad Wörishofen

11:00 Uhr

Stadt Bad Wörishofen will weitere Gebühren erhöhen

Wenn es um Kanalbau geht, wird es schnell teuer – mit Folgen für die Bürgerinnen und Bürger. In Bad Wörishofen stehen alsbald ebenfalls kostspielige Maßnahmen an.

Plus Trinkwasser und Kindergärten wurden in Bad Wörishofen bereits teurer, die Hundesteuer steigt. Weitere Maßnahmen sind absehbar. Die Stadt will aber auch bei Ausgaben sparen.

Von Markus Heinrich

Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Wörishofen müssen mit weiteren Gebührenerhöhungen rechnen. Trinkwasser, Kindergärten und in Teilen auch die Musikschule wurden heuer bereits teurer. Die Hundesteuer steigt und die Vereine sollen bald Nutzungsgebühren für die Eishalle zahlen. Nun wird klar, welche Erhöhungen demnächst noch dazu kommen.

