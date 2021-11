Stadtwerke Bad Wörishofen erhöhen Preise für Gas und Strom

Plus Auf einen Blick: Mit welchen Mehrkosten Single- und Mehrpersonenhaushalte in Bad Wörishofen bei Strom und Gas nun rechnen müssen, wenn sie von den Stadtwerken Bad Wörishofen versorgt werden.

Die Stadtwerke Bad Wörishofen erhöhen die Preise für Strom und Gas. Der Grund dafür sind unter anderem gestiegene Beschaffungskosten. Für einen Vier-Personen-Haushalt bedeutet das durchaus Mehrkosten von mehreren hundert Euro pro Jahr.