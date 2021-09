Stadtwerke Bad Wörishofen geben bei der Gasversorgung Vollgas

Zusammenarbeit mit Schwaben Netz soll die Versorgung verbessern und den Druck in den Leitungen erhöhen. Gas sei die Wunschenergie Nummer 1 bei Häuslebauern.

Die Partner Stadtwerke Bad Wörishofen und Schwaben Netz machen die Energieversorgung in Bad Wörishofen fit für die Zukunft. Peter Humboldt, Werkleiter der Stadtwerke Bad Wörishofen und Anselm Pfitzmaier, Geschäftsführer der Schwaben Netz GmbH, schlossen jetzt im Beisein von Bürgermeister Stefan Welzel den aktualisierten Netzkopplungsvertrag zwischen den beiden Partnern ab.

„Die Versorgung mit sicherer, bezahlbarer und nachhaltiger Energie ist eine der Hauptaufgaben in der Daseinsvorsorge der Stadt und damit der Stadtwerke“ betont Peter Humboldt. Netzkopplungsverträge bilden die Grundlage einer vernetzten und sicheren Gasinfrastruktur. Diese Verträge müssten Schritt halten mit den Ansprüchen an eine moderne und nachhaltige Energieversorgung. „Für die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung der Stadt ist unter anderem ein veränderter, höherer Übergabedruck vereinbart worden“, erläutert Peter Humboldt.

So kommt das Gas nach Bad Wörishofen

„In Netzkopplungsverträgen werden alle technischen und gaswirtschaftlichen Belange an den Übergabepunkten geregelt“, sagt Anselm Pfitzmaier, Schwaben Netz. „Wir sind der sogenannte vorgelagerte Netzbetreiber, also durch unsere Leitungen fließt das Erdgas bis zu jener Station, an der die Stadtwerke Bad Wörishofen es in ihr Leitungsnetz in der Stadt übernimmt.“

Bürgermeister Stefan Welzel hob die „seit Jahren vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit der Partner zum Wohle der Bad Wörishofener Bürgerinnen und Bürger“ hervor.

Bei technischen Weiterentwicklungen, Änderungen bei Kapazitäten oder bei der Entwicklung hin zu erneuerbaren Energien, wie Wasserstoff wird partnerschaftlich und gleichberechtigt agiert. „Die Kommunikation und das gemeinsame Ziel einer nachhaltigen zukunftsfesten Energieversorgung stimmen“, so Anselm Pfitzmaier.

Die Schwaben Netz GmbH ist eine 100-prozentige Unternehmenstochter von Erdgas Schwaben. Gas sei heute Wunschenergie Nummer 1, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Bad Wörishofen. Über 75 Prozent aller Bauherren wünschten demnach einen Gasanschluss. Mit dieser Kooperation sei Bad Wörishofen bei der Gasversorgung gut gerüstet für die Zukunft. (mz)