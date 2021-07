Steiler Aufstieg: Aus der Lehre direkt in die Hotelleitung

Plus Trotz Lockdowns schließen sieben Azubis ihre Lehre bei den Allgäu Top Hotels mit 1,0 ab. Über Karrierepläne und Zukunftshoffnungen.

Aus der Lehre direkt in die Hotelleitung: Das ist möglich, wie ein Beispiel aus Bad Wörishofen zeigt. Gleich mehrere Auszubildende der Allgäu Top Hotels haben ihre Lehrzeit mit dem Traumschnitt von 1,0 beendet und hegen nun neue Pläne.