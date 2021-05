Streit unter Kollegen endet in Bad Wörishofen mit Prügel

Die polizei musste in einer Wörishofer Arbeiterunterkunft einen Streit schlichten und ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.

Zwei Arbeitskollegen gerieten in Bad Wörishofen in einen Streit. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzungsdelikten. Die beiden angetrunkenen Männer seien Freitagnacht in einem Arbeiterwohnheim in der Jakob-Müller-Straße in Streit geraten, berichtet die Polizei.

Beide Männer wurden leicht verletzt

Nach gegenseitigen Beleidigungen wurde es handgreiflich. Die Polizei spricht von wechselseitigen Körperverletzungen. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen.

