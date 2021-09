Bad Wörishofen

09:02 Uhr

Stress mit Corona-Pooltests und zunehmender Platznot in Bad Wörishofen

Plus Bad Wörishofens Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule wächst und wächst. Doch es gibt nicht mehr Räume. Das ist nicht die einzige Herausforderung für den neuen Schulleiter Johannes Wagner.

Von Helmut Bader

Wäre nicht Corona, so hätte es an der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule wohl einen ganz normalen Start in das neue Schuljahr gegeben. Denn selbst die Ernennung von Konrektor Johannes Wagner, der schon seit Januar 2021 die Schule kommissarisch leitete, zum Schulleiter, bedeutete keine große Neuerung. Allerdings gibt es die Corona-Pandemie und deshalb warten erneut Hürden. Kritik gibt es vor allem an der Umsetzung der neuen Pool-Tests für die Kinder. Zudem platzt die Schule mittlerweile aus allen Nähten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen