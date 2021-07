Stromausfall in Bad Wörishofen, Türkheim und anderen Orten

Zahlreiche Haushalte in Bad Wörishofen, Türkheim und anderen Orten sind derzeit ohne Strom. Noch läuft die Suche nach der Ursache.

In Teilen von Bad Wörishofen, Türkheim sowie in Stockheim und Schlingen ist am Montagnachmittag der Strom ausgefallen. Wie viele Haushalte von dem Problem betroffen sind, ist derzeit unklar.

Ebenso ist unklar, welche anderen Orte womöglich ebenfalls betroffen sind. Die Fehlersuche sei im Gang, teilten die Stadtwerke Bad Wörishofen kurz vor 17 Uhr auf Nachfrage mit.

Unter Umständen spielt dabei auch das Umspannwerk in Irsingen eine Rolle. Der Sprecher der LEW, welches das Werk betreibt, konnte derzeit dazu aber noch keine Angaben machen.