Bad Wörishofen

vor 21 Min.

Stromausfall legt 3000 Haushalte in Bad Wörishofen und Türkheim lahm

Plus Am Donnerstagnachmittag standen in Bad Wörishofen und Türkheim plötzlich die elektrischen Geräte still. Stadtwerke und LEW haben den Fehler behoben. Was sie zur Ursache sagen.

Von Markus Heinrich

Ein großer Stromausfall hat am Montagnachmittag weite Teile Bad Wörishofens und Türkheims getroffen. Mehr als 3000 Haushalte waren davon betroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen