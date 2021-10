Sturm löst Unfall aus: 13-Meter-Ast stürzt bei Bad Wörishofen vor Autos

Ein Ast stürzt bei Sturmböen in den Verkehr zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim. Ein Autofahrer wird bei dem Unfall verletzt. (PI Bad Wörishofen)

Der erste starke Herbststurm hat in Bad Wörishofen für zwei Unfälle in einem Waldstück bei Dorschhausen gesorgt. An der Straße zwischen Bad Wörishofen und Dorschhausen brach ein etwa 13 Meter langer Ast ab und fiel unmittelbar vor zwei Autos auf die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge fuhren über den Ast.

Ein Auto wurde so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste

Die 27-jährige Unterallgäuerin am Steuer eines der Autos blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihr Wagen wurde aber so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der 29-jährige Unterallgäuer im Gegenverkehr verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Sein Auto bliebt nach ersten Erkenntnissen der Polizei unbeschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort und entfernte den Baum von der Straße. (mz)





