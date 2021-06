Therme Bad Wörishofen öffnet, aber nicht ganz

Für Gäste der Therme in Bad Wörishofen gelten nach der monatelangen Corona-Zwangspause neue Regeln.

Die Corona-Zwangspause für die Therme Bad Wörishofen ist zu Ende. Das Großbad wird am Mittwoch, 16. Juni, wieder öffnen – allerdings nicht vollständig. Es gelten neue Regeln.

Voraussichtlich bis Anfang Juli werde es noch Einschränkungen geben, teilte Marketingleiterin Birgit Ernst am Freitag mit. Nach der kurzfristigen Bekanntgabe zur Öffnungsperspektive für Thermalbäder ist der Restart der Therme Bad Wörishofen für Geschäftsführer Jörg Wund und sein Team ein großer Kraftakt.

Warum noch nicht alle Thermenbecken genutzt werden können

„Die Wiedereröffnung einer Wellnessanlage in unserer Größenordnung bedarf nach der monatelangen Zwangsschließung umfangreicher Vorbereitungen“, erklärt Wund. Vor allem weil der Thermeninhaber eine umfangreiche Sanierung der Wassertechnik im großen Thermenbecken in Auftrag gegeben hat, als sich auch Mitte Mai noch keine Öffnungsperspektive abzeichnete. Das große Thermenbecken sowie Teile des Thermenbereiches stehen deshalb zunächst nicht zur Verfügung. Dafür öffnet Wund das Vitalbad und die Saunen vorerst zu Thermentarifen und zur Nutzung in Badekleidung.

Das gilt für Saunafans in der Therme Bad Wörishofen

Textilfreies Saunieren ist in einem blickgeschützten Bereich möglich. Das Sport- und Familienbad blueFUN kann uneingeschränkt genutzt werden. Auch die Massage- und Gastronomiepartner stehen bereit.

In Sachen Infektionsschutz ist die FFP2-Maskenpflicht bis zu den Duschbereichen neu, ebenso die Berücksichtigung der 3G-Regel ‚geimpft - getestet - genesen‘ ab einer 7-Tage-Inzidenz an mehr als drei Tagen über 50. Eine kostenlose Corona-Schnelltest-Station hat Wund auf dem Thermen-Parkplatz installiert. Die Besucherzahl in der Therme ist begrenzt, Reservierungen werden empfohlen.

Die Öffnungszeiten der Therme nach dem Restart in Bad Wörishofen

"Unsere Öffnungszeiten sind gleich geblieben, lediglich den Familiensamstag haben wir um eine Stunde verlängert", berichtet Marketingleiterin Ernst. Es gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag - Mittwoch 10 - 22 Uhr

Donnerstag - Freitag 10 - 23 Uhr

Samstag 9 - 24 Uhr

Familiensamstag 9 - 19 Uhr

Sonntag 9 - 22 Uhr

Die Regeln der Therme zum Restart in Kürze:

Empfohlene Reservierung für den garantierten Thermeneintritt

Kontaktpersonenermittlung über die Luca-App

3G-Regel (geimpft – getestet – genesen) ab einer 7-Tage-Inzidenz an mehr als 3 Tagen über 50, bei Testpflicht besteht die Testmöglichkeit (Schnelltest kostenfrei) direkt auf dem Thermenparkplatz

Begrenzte Besucheranzahl sowie maximale Personenanzahl für die einzelnen Attraktionen

"Aromaerlebnisse statt Aufgusswedeln" in den Saunen





