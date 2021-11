Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Thermen-Ranking macht Jörg Wund zum Bäderkönig

Plus Jörg Wund ist mit den Spitzenplatzierungen für die Therme Bad Wörishofen und die Therme Erding Deutschlands Bäderkönig. Die Auszeichnung gebe Kraft, sagt Wund. Denn auch die Großbäder haben Personalsorgen.

Von Markus Heinrich

Auch die Therme Bad Wörishofen wird von Personalsorgen geplagt. Am Donnerstag überwog aber die Freude. Das Großbad kam beim deutschlandweiten Thermen-Ranking der Online-Buchungsplattform Travelcircus auf den zweiten Platz. Für Thermen-Inhaber Jörg Wund brachte der Tag aber noch bessere Neuigkeiten: Platz eins in Deutschland belegt seine Therme in Erding.

