Tierisch gute Werbung für den guten Zweck

Plus Der Rotary-Club rührt die Werbetrommel für das Entenrennen am 5. September. Dafür gibt’s spontane Unterstützung.

„Will jemand mitfahren, es kostet nix.“ Mit launigen Worten lud Manfred Guggenmos, Präsident des Rotary-Clubs Bad Wörishofen getreu dem Motto „Hab mein Wagen vollgeladen“ Passanten zu einer Kutschenfahrt durch die Kurstadt ein. Während die Pferde munter vor sich hin trabten, verkaufte seine Begleiterin, die Augenärztin Ulrike Kottler den Fahrgästen Lose für das Entenrennen der Rotarier am 5. September.