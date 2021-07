Traktor-Anhänger kippt in Bad Wörishofen um: Strohballen-Ladung blockiert Straße

Nach einem Unfall in Bad Wörishofen liegen Strohballen auf der Fahrbahn. Der Anhänger eines Traktors war in einer Kurve nahe der Umgehungsstraße umgekippt.

Die Schlingener Straße in Bad Wörishofen ist nach einem Unfall blockiert. Wer von der Staatsstraße 2015 abbiegen und in Richtung Gammenried weiterfahren will, kann dies derzeit nicht.

Ein Traktor-Anhänger ist dort kurz vor 18 Uhr umgekippt, als das Gespann in die Straße einbiegen wollte. Der Traktor des 74-jährigen Ostallgäuers zog zwei Anhänger, beladen mit Strohballen. Einer der Anhänger kippte in der Kurve um. Die Strohballen, die auf dem Anhänger gestapelt waren, liegen auf der Fahrbahn und im angrenzenden Grünstreifen.

Die Polizei hat die Unfallstelle abgesperrt und leitet den Verkehr um. Mit Hilfe von Traktoren und weiteren Anhängern werden die Ballen derzeit fortgeschafft. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Schaden sei gering. Den 74-Jährigen erwarte eine Anzeige im Bezug auf die Ladungssicherung.

