Bad Wörishofen

11:05 Uhr

Trauer um den Wörishofer, der Schwermer groß gemacht hat

Das Café Schwermer in Bad Wörishofen gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Bad Wörishofen.

Plus Dietrich Stiel setzte in Bad Wörishofen das Werk seines Großvaters Henry Schwermer fort und begründete gemeinsam mit seiner Mutter das weithin bekannte Süßwaren-Unternehmen.

Von Harald Klofat

Wenige Tage vor seinem 96. Geburtstag am 2. Dezember ist der Bad Wörishofer Dietrich Stiel gestorben. Gemeinsam mit seiner Mutter Charlotte, geborene Schwermer, baute er in der Kneippstadt das Süßwaren-Unternehmen Schwermer auf und war Inhaber des Café Schwermer, einer der bekanntesten Adressen in Bad Wörishofen.

