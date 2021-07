Unfall bei Starkregen: Auto kommt von der A96 ab

Auf der Autobahn bei Bad Wörishofen prallt ein Auto auf regennasser Fahrbahn in die Böschung.

Auf der A96 bei Bad Wörishofen hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto kam dort gegen 13.30 Uhr bei starkem Regen von der Fahrbahn an. Der Wagen prallte in eine Böschung und kam dort zum Stehen.

Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Alle Beteiligten seien unverletzt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Über die Schadenshöhe und die genaue Unfallursache ist derzeit nichts bekannt.