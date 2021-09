Unterallgäuer „Minis“ auf Kneipp-Mission

Plus Rund 700 Buben und Mädchen aus zwei Dekanaten feiern beim Ministrantentag Sebastian Kneipp, natürlich auch in Bad Wörishofen. Dabei kam diesmal alles anders, als geplant.

Ministrantentag einmal ganz anders. Coronabedingt gab es kein großes Treffen der Unterallgäuer Messdienerinnen und Messdiener in Bad Wörishofen, sondern viele kleine Veranstaltungen. Pfarrer Sebastian Kneipp stand trotzdem im Mittelpunkt, wie geplant – natürlich auch in Bad Wörishofen. 700 Buben und Mädchen aus den Dekanaten Memmingen und Mindelheim feierten den 200. Geburtstag Kneipps.