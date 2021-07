Bad Wörishofen

15:00 Uhr

Urlaub in Corona-Zeiten: Bauernhof statt Ballermann

Plus Urlaub auf landwirtschaftlichen Betrieben boomt. Zu den gastfreundlichsten Häusern Bayerns gehört ein Ferienhof in Bad Wörishofen. Was sich verändert hat und was die Vermieter antreibt.

Von Simone Härtle

Ein Zimmer, ein Krug mit Wasser vor der Tür, damit die Gäste sich waschen konnten. Wer wollte, durfte im Stall mitanpacken: So sah Urlaub auf dem Bauernhof noch in den 1950er Jahren aus, sagt Angelika Soyer, Vorsitzende des Vereins „Mir Allgäuer – Urlaub auf dem Bauernhof“. Mittlerweile hat sich das Bild gewandelt. Die Vermieter haben sich professionalisiert und spezialisiert: Es gibt beispielsweise Wellness-, Kräuter-, Aktiv- oder Kulturhöfe, den Gästen stehen ganze Wohnungen zur Verfügung und sie können über das Internet buchen. Sind die Besucher früher zur Sommerfrische aufs Land gefahren, ist es heutzutage eher der Sterne-Urlaub, der die Menschen anlockt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen