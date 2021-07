Vandalismus: Unbekannte wüten in Bad Wörishofens größtem Parkhaus

Das Parkhaus Kurpromenade in Bad Wörishofens Innenstadt wurde nach einem Großfeuer saniert. Nun wurden Teile des Gebäudes zerstört und sogar Teile des Dachs abgedeckt.

Das Parkhaus Kurpromenade in Bad Wörishofens Innenstadt war erneut das Ziel von Vandalismus. Im obersten Parkdeck wurden Leitungen von den Wänden gerissen und Notausgangschilder beschädigt, berichtete die Polizei am Mittwoch. „Zu allem Überfluss wurden sogar Dachplatten entnommen, so dass, bedingt durch die Unwetter in den letzten Wochen, auch noch ein enormer Wasserschaden hinzukommt“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Nach Angaben der Stadtwerke Bad Wörishofen ist die genaue Schadenshöhe noch nicht absehbar. Ob beispielsweise auch der Aufzug des Parkhauses beschädigt wurde, müsse erst durch eine Fachfirma überprüft werden.

Der Schaden an dem Parkhaus liegt mindestens im fünfstelligen Bereich

Der Sachschaden für die Allgemeinheit dürfte aber ersten Schätzungen zu Folge mindestens zwischen 10.000 und 20.000 Euro liegen, teilt die Polizei mit. Die starken Schäden wurden erst jetzt entdeckt. Der Tatzeitraum erstreckt sich laut Polizei von Mitte Juni bis Anfang Juli. Die Polizei Bad Wörishofen hat im Parkhaus Spuren gesichert. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden.

Am 11. November 2019 hatte ein Großfeuer das Parkhaus Kurpromenade so schwer beschädigt, dass es geschlossen wurde. Die Kripo ging bei ihren Ermittlungen von Brandstiftung aus. Erst im März ging das größte Parkhaus Bad Wörishofens wieder in den Normalbetrieb über. (m.he, mz)

