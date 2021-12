Bad Wörishofen

Verschenken statt wegwerfen: Wörishofer stemmen sich gegen Verschwendung

Plus Unmengen von Lebensmitteln landen jedes Jahr im Müll, weil der Handel sie nicht mehr verkaufen kann. Franz Egger aus Bad Wörishofen will da nicht länger zuschauen. So stemmt er sich gegen die Wegwerfmentalität.

Von Helmut Bader

Dass viele Menschen gerade in der Vorweihnachtszeit daran denken, Gutes zu tun, ist ein durchaus positiver Effekt. In der Gartenstadt leistet eine Einrichtung aber das ganze Jahr über Gutes – noch dazu mit einem ernsten Hintergrund. „Verwenden statt Verschwenden“ heißt die Aktion, die von Franz Egger und dem Pfarrgemeinderat von St. Ulrich angestoßen wurde und sich seitdem wachsender Beliebtheit erfreut. Jetzt wurde sie sogar noch auf einen zweiten Tag in der Woche ausgeweitet. Der Bedarf an Hilfe ist offenbar da.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

