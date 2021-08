Bad Wörishofen

17:13 Uhr

Vertrag mit DFB: Bad Wörishofen will 2024 EM-Quartier sein

Plus Zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland soll ein Nationalteam in Bad Wörishofen wohnen. Es ist nicht der erste Versuch. Mit Spitzenmannschaften kennt man sich aus. Warum der große Wurf trotzdem nicht gelang

Von Markus Heinrich

Nach der EM ist vor der EM: Bad Wörishofen will bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland eine teilnehmende Mannschaft beherbergen. Die Stadt hat jetzt mit dem DFB-Reisebüro einen Vertrag für die Nutzung der Trainingsanlagen Am Unteren Hart geschlossen.

