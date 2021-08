Vertrag mit DFB: Bad Wörishofen will zur Euro 2024 Teamcamp sein

Bad Wörishofen will bei der Europameisterschaft in Deutschland eine Nationalmannschaft beherbergen. Nun ist klar, wie das funktionieren soll.

Nach der EM ist vor der EM: Bad Wörishofen will bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland eine teilnehmende Mannschaft beherbergen. Die Stadt hat jetzt mit dem DFB-Reisebüro einen Vertrag für die Nutzung der Trainingsanlagen Am Unteren Hart geschlossen.

Das DFB-Reisebüro schließt im Auftrag der UEFA die Rahmenverträge mit Orten, die Team Base Camp werden wollen. „Ein Team Base Camp besteht dabei aus einem Hotel mit entsprechendem Komfort, Privatsphäre und Sicherheitsstandards sowie einer nahegelegenen, erstklassigen Trainingsmöglichkeit“, teilt der Deutsche Fußball-Bund dazu mit. „Eine gute Infrastruktur rund um das Team Base Camp, besonders im Hinblick auf die Anbindung an einen Flughafen, ist dabei Grundvoraussetzung.“

Hotelpartner in Bad Wörishofen ist „Das Parkhotel“ an der Bahnhofstraße. Rund 40 Quartiere stehen dort zur Verfügung. Oliver C. Martin, der neue Direktor des Hotels, sieht in der Bewerbung nicht nur die wirtschaftliche Verbesserung des Hotels, sondern einen Beitrag, Bad Wörishofen erneut als Trainingsstandort für Spitzenmannschaften zu positionieren. In diesem Bereich ließ die Resonanz zuletzt nach, nachdem jahrelang Spitzenteams in Bad Wörishofen logierten.

Nach der Bekanntgabe des Spielplans wird es für die Orte, die Team Camp sein wollen, ernst

Die 24 Mannschaften, welche an der Europameisterschaft teilnehmen werden, können sich aus rund 40 möglichen Quartieren in Deutschland ihren Standort auswählen. Nach Bekanntgabe des Spielplans im Frühjahr 2022 wird ein Online-Katalog für die Teilnehmerländer veröffentlicht. Danach wird es Vor-Ort-Besichtigungen geben. So beschreibt die Stadt Bad Wörishofen das Prozedere. Die Spielorte der qualifizierten und damit teilnehmenden Nationen werden zum Jahresende 2023 festgelegt, so dass dann die Auswahl der Quartiere erfolgen kann.

AS Monaco, Besiktas oder Iraks Nationalmannschaft: Im Umgang mit Profiteams ist man in Bad Wörishofen erfahren

Im Umgang mit Profiteams ist Bad Wörishofen erfahren. Zuletzt war Union Berlin in der Stadt, in den Jahren zuvor etwa Borussia Mönchengladbach AS Monaco, Besiktas und Fenerbahce Istanbul, der russische Meister Rubin Kasan sowie das Irakische Nationalteam samt weltweiter Berichterstattung. Bad Wörishofen will mit der Nähe zu den Flughäfen in Memmingen und München sowie zum Spielort München punkten.

Lesen Sie dazu auch

„Wir sind stolz darauf, dass Bad Wörishofen ausgewählt wurde, um möglicherweise Gastgeber eines der Teams zu sein“, teilt Bürgermeister Stefan Welzel mit. Man werde alles dazutun, dass es klappt. Die Europameisterschaft 2024 wird vom 14. Juni bis 14. Juli in der Bundesrepublik Deutschland ausgetragen. (mz)