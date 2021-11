Videoüberwachung gegen Vandalismus in Bad Wörishofen

Plus Die Stadt Bad Wörishofen bringt Kameras für bestimmte Plätze ins Gespräch. Im Stadtrat geht es auch um die Frage, wer die Schäden verursacht. Man dürfe dabei keineswegs nur Jugendliche verdächtigen, hieß es

Die Stadtverwaltung will bestimmte Plätze in der Innenstadt von Bad Wörishofen mit Videokameras überwachen. Der Grund für diesen Schritt sind Sachbeschädigungen.