Waghubinger zeigt in Bad Wörishofen Alltägliches im Goldrahmen

Plus Kabarettist Stefan Waghubinger spricht in Bad Wörishofen über „Klischees, die ja auch stimmen“. Ein unterhaltsamer Abend zum Auftakt der Spielzeit von „Profil“.

Alltagssituationen auf ein gehobenes Niveau zu bringen, ist nicht ganz einfach. Dennoch: Dem Österreicher Stefan Waghubinger ist es im Kurhaus Bad Wörishofen exzellent gelungen. Waghubinger eröffnete dort die Spielzeit der Wörishofer Kleinkunstbühne Profil.