Wahlforschung in Bad Wörishofen: Wahlberechtigte sollen Auskunft geben

Plus Vor einem der Wörishofer Wahllokale tut sich diesmal Besonderes. Was Wählerinnen und Wähler zur Bundestagswahl beachten müssen.

Von Markus Heinrich und Maria Schmid

Wenn am Sonntag der neue Bundestag gewählt wird, schauen die Wahlforscherinnen und Wahlforscher auch in Bad Wörishofen ganz genau hin. Die Kneippstadt ist diesmal Teil der offiziellen Hochrechnung am Wahlabend. Das bedeutet: Wählerinnen und Wähler in Bad Wörishofen werden nach ihrem Abstimmungsverhalten befragt. Nun ist klar, wo genau diese Umfrage stattfinden wird.

