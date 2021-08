Warten auf den Hochwasserschutz für Bad Wörishofens Stadtkern

Plus Fast 20 Jahre nach den schweren Hochwasserschäden im August 2002 gibt es weiterhin keinen Schutz für die Kernstadt. Dabei drohen im Ernstfall gewaltige Schäden. So soll es nun weitergehen.

Starkregen, steigende Pegel, Flut: Die Bilder der Hochwasserkatastrophe, nicht zuletzt im Kneipp-Heilbad Bad Münstereifel, bringen den Hochwasserschutz für Bad Wörishofens Kernstadt wieder in den Fokus. 16 Millionen Euro würde der Sachschaden betragen, wenn Bad Wörishofens Innenstadt von einem Hochwasser heimgesucht würde. Das hatte ein Fachbüro im Jahr 2016 errechnet. Über einen Hochwasserschutz für den Stadtkern wird bereits seit dem Jahrhunderthochwasser von 2002 gesprochen. Nun sollen erste Maßnahmen umgesetzt werden.